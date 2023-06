Storm en zee inspireren Texelse beeldhouwer Antoinette Leroy en meer zomerse uittips

Kunstenares Antoinette LeRoy kwam 20 jaar geleden op Texel wonen. Op het eiland vond ze de rust om te werken en liet ze zich inspireren door de wind en de zee. Haar beeldentuin en galerie zijn de hele zomer open voor bezoekers. Op Texel is dit weekend ook het jaarlijkse SomPop festival met bands en dj's Wipneus en Pim en de legendarische Corrie Konings. En in Amsterdam kun je samen dineren met je hond en presenteert de Amsterdamse country pop zangeres Sylvia Aimee haar nieuwe EP.

Tip 1: Beelden over wind en zee op Texel

"Ik zou blij zijn als ik weer op de boot naar Texel zat" is een uitspraak van de bekende kunstenaar Jan Wolkers. Hij woonde en werkte een groot deel van zijn leven op Texel en was daar thuis. Dat geldt ook voor de kunstenares Antoinette LeRoy. Zij kwam twintig jaar geleden naar het eiland en beleefde op latere leeftijd haar meest productieve periode. "Texel geeft mij de rust om te werken die ik aan de overkant niet had," vertelt Antoinette in haar ruime tuin achter haar huis met uitzicht op de duinen. "Hier maakte ik beelden die geïnspireerd zijn op de zee en de wind." Zo is er het enorme beeld 'Donna di mare,' wat vrouw van de zee betekent en het meer abstracte 'Figuur in de wind,' "Je kent dat wel als je met storm op het strand tegen de wind aan kan leunen."

Antoinette leerde beeldhouwen in het Italiaanse Petrosanta, de bakermat van de beeldhouwkunst. Van meester Sergio leerde ze de fijne kneepjes van het vak. "Ik was bezig met een torso en kwam er niet uit hoe ik om een hoekje iets weg moest hakken," vertelt ze met een glimlach. "Toen zei Sergio dat ik de bijtel gewoon moest verbuigen en toen lukte het wel."

Haar favoriete beeld is een torso van een vrouw waarin de buikholte een leeg gat is. "Het is een eerbetoon aan mijn pleegmoeder. Zij kon geen kinderen krijgen, vandaar de lege buik." Het is een verdrietig maar ook mooi beeld. Antoinette vertelt dat het beeld ontstond, zonder dat ze het van tevoren in haar hoofd had. "Vaak is beeldhouwen hard werken en zweten maar soms word je gestuurd door iets buiten jezelf. Je zou dat goddelijke inspiratie kunnen noemen," zegt Antoinette met een lach op haar gezicht.

De beeldentuin en de galerie van Antoinette LeRoy in Den Hoorn op Texel is de hele zomer open op donderdagen en zaterdagen.