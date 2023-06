Bedrijfspand Zwanenburg beschadigd na vermoedelijke brandstichting auto

Bij een autobrand in Zwanenburg is vannacht ook een bedrijfspand flink beschadigd geraakt. De auto stond geparkeerd voor een bedrijf in de Kerkhoflaan en brandde rond 3.00 uur volledig uit. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting.

De brand in de auto brak rond 3.00 uur uit, waarna de brandweer werd opgeroepen om het voertuig te blussen. Op dat moment sloegen de vlammen al zo hoog uit de auto dat de ramen van het bedrijfspand sprongen en de gevel flinke roetschade opliep. "De brandweer had de situatie snel onder controle", vertelt een woordvoerder van de politie.

Een verslaggever ter plaatse zag hoe de brandweer het raam van de voordeur in moest slaan om rook het bedrijfspand uit te laten.

Buurtonderzoek

Vooralsnog is het onduidelijk hoe de brand is ontstaan, maar de politie sluit niet uit dat het vuur is aangestoken. Daarom wordt momenteel onderzoek gedaan. Behalve naar mogelijke getuigen zoekt de politie ook naar sporen. "We zijn bezig met forensisch onderzoek", aldus de woordvoerder.

De ruitloze kozijnen van het bedrijf zijn inmiddels afgedekt met houten platen. Voor zo ver bekend was er op het moment van de brand niemand in het pand aanwezig. Het bedrijf is nog niet bereikbaar voor commentaar.