Wakker schrikken van een auto tegen je gevel: het overkwam Janneke en Tijmen

De auto vloog rond 02.15 uur de Walingsdijk in Ursem af, de tuin van Tijmen en Janneke in. Het voertuig reed daarna meters door struiken en over gras, raakte meerdere bomen en kwam ondersteboven tot stilstand tegen de gevel en het hekwerk van het stel. "Dan denk je een stuk van de weg af te wonen en krijg je een auto alsnog tegen je huis."

Glaasje te veel?

"We zijn gelijk gaan kijken of er iemand in de auto zat. En dat was zo. Hij was aanspreekbaar en kon zelf uit de auto klimmen", vertelt Tijmen. "De automobilist gaf gelijk toe dat hij had gedronken en fout zat."

"Hij durfde zijn snelheid ook niet toe te geven." Volgens Tijmen voelde de man genoeg nattigheid. "Hij wilde niet dat zijn ouders gebeld zouden worden. Ook niet de eigenaar van de auto, want die was niet van hem en ook niet de persoon waar hij naar onderweg was."

Toen de politie er was, is gelijk een blaastest uitgevoerd. Daaruit bleek ook dat hij waarschijnlijk te diep in het glaasje had gekeken. De man, een 23-jarige Amsterdammer, is vervolgens meegenomen naar het politiebureau.

Flinke schade

De tuin van Tijmen en Janneke is bij daglicht één grote chaos. De gevel heeft een flinke deuk opgelopen. "Een aannemer is vanmorgen gelijk geweest en heeft de boel gestut", vertelt hij. "Het zal flink in de papieren lopen."

