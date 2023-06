Doodzieke Julian (19) raakt laatste beetje vrijheid kwijt: rolstoelauto total loss

"Er is iemand achterop de auto geklapt", vertelt vriendin van de familie Sonja Gubbels vandaag bij NH Radio. Julian zat op dat moment zelf niet in de auto. Zijn moeder kwam met de schrik vrij, maar kreeg helaas te horen dat de rolstoelauto total loss is.

Een tweedehands rolstoelauto die groot genoeg is om de elektrische rolstoel van Julian te kunnen vervoeren, is beslist geen koopje. Toen bleek dat er minstens 25.000 euro op het prijskaartje zal komen te staan, hebben vrienden van de familie de koppen bij elkaar gestoken en zijn een inzameling begonnen.

Het is voor hen soms best lastig om Julian en zijn familie te helpen, geeft Sonja toe. "Je voelt je machteloos. Wat kun je doen? Dat is vaak niet meer dan meeleven. Nu dachten we: dit is het moment om in actie te komen. Nú kunnen we iets doen." In een week tijd haalden de vrienden al 18.000 euro binnen.

Tekst gaat verder onder video