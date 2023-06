Repetities Night of the Drums in volle gang; drummers van de toekomst klaargestoomd voor spektakel

Al weken wordt er druk geoefend bij Muziekvendel Nardinc uit Naarden. Zij viert komende zaterdag haar vijftigjarige bestaan met een grote show 'Night of the drums' waarin muzikaal wordt teruggekeken op hun gouden jubileum.

Elke dinsdagavond is het een drukte van belang bij Nardinc. De spanning neemt steeds meer toe nu de grote show al over een paar dagen is. Tijdens dit 45 minuten durende concert spelen de huidige slagwerkers met zeer divers slagwerk samen met oud garde van de club. Het is een terugblik op hoe het vijftig jaar geleden ging en klonk, niet alleen muzikaal, maar ook door het gebruikte slagwerk.

Ontstaan

Het Muziekvendel Nardinc begon in maart 1973 als een muziekactiviteit van de toenmalige Stichting Nardinc in Naarden. De Stichting Nardinc was een groot buurt- en activiteitencentrum dat vooral gericht was op jongeren en was gehuisvest in de voormalige Promerskazerne aan het Promersplein in de Naarden Vesting. Tegenwoordig oefent de muziekvereniging in het eigen clubhuis 'De Sprong' aan de Keverdijk in Naarden.