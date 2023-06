Na hun geliefde papagaai, verliezen Martien en Christel ook hun huis door brand

Martien en Christel Brantenaar uit Den Helder zitten tijdelijk zonder woning sinds de brand in hun appartement afgelopen zondag. Door de vele rook overleed hun jonge papegaai Brammetje. Het stel en hun andere huisdieren zijn er zonder verwondingen vanaf gekomen. De twee wonen tijdelijk met hun hond en kat op een zeilboot. "We hebben een dak boven ons hoofd, maar het is hier wel heel erg klein."

Martien en Christel Brantenaar. - Privéfoto

Martien, ofwel Mart, was op de dag dat het gebeurde aan het werk in een tattooshop in Beverwijk. Zijn vrouw was alleen thuis en was net de hond aan het uitlaten. "Toen ze terugkwam, hoorde ze allemaal knallen", vertelt Mart. "Ze dacht dat de geluiden bij de buren vandaan kwam, maar ze zag niets. Vervolgens ging ze naar boven, naar ons appartement, deed de deur open en kreeg een wolk aan hete rook en dampen in haar gezicht." Hun kat was nog binnen en wilde er in paniek vandoor gaan toen Christel de deur opende. "Ze zag Lowietje wegschieten en kon die nog net vastgrijpen aan een poot. Daardoor zit ze onder de krassen, maar heeft het dier het gelukkig wel overleefd." Christel is nagekeken door ambulancepersoneel, vanwege de ingeademde rook, maar heeft er niets aan overgehouden.

"Ik vond Brammetje tegen het raam aan met zijn vleugels gespreid. Net uit het ei en dan moet je zo aan je einde komen" Mart Brantenaar

Papegaai Brammetje - die ze nog maar kort hadden - vloog los in de kamer, maar zag ze niet. Het stel hoopte dat het dier had kunnen ontsnappen, maar later vond Mart die dood in huis. Hij was gestikt in de rook. "Ik vond hem tegen het raam aan met zijn vleugels gespreid. Hij was nog maar drie maanden oud. Net uit het ei en dan moet je zo aan je einde komen." Desondanks zijn ze blij dat het nog zo 'goed' is afgelopen. "Als het 's nachts was gebeurd, als we sliepen, dan waren we er allemaal niet meer geweest." Onder Marts woning is zijn tattooshop. De schade daaraan is beperkt gebleven, hij kan er gewoon werken. Slaapplek Omwille van de veiligheid mogen Mart en Christel nu echter niet in de woning. De komende tijd worden zowel het huis als alle spullen gereinigd en dat kan wel maanden duren. Tot dan moeten ze een andere slaapplek zien te vinden. Vooralsnog slapen ze in hun zeilboot die in de voormalige rijkswerf Willemsoord ligt aangemeerd. "We hebben een dak boven ons hoofd, maar het is wel erg klein hier. Ik heb gezocht naar een vakantiewoning, maar er is helemaal niks te vinden. En een slaapplek bij vrienden is er altijd wel te vinden, maar niet als je er maanden moet blijven."