Nostalgietrip voor Zaanse ouderen met tv en radio van vroeger

Bewoners van woonzorgcentrum Saenden in Zaandam gaan vandaag even terug in de tijd met televisie en radio van vroeger. In een speciaal gebouwde huiskamer kunnen de ouderen door een 360-graden projectie met beeld en geluid langs allerlei hoogtepunten van 70 jaar televisie en radio gaan.

Verslaggever Sjoerd Hilarius was er vanmorgen al vroeg bij om de huiskamer te bewonderen. "Het is een kamertje van drie bij drie meter. En het behang komt uit de jaren 50, met een stoffige bank", vertelt Sjoerd op NH Radio. En met een druk op de knop gaat Sjoerd terug naar 1988. "En weten nog allemaal wat er toen gebeurde..."

Het gaat niet alleen om de beelden vandaag. Ziggo gaat ook uitleg geven over moderne techniek. "Want dat is ook heel belangrijk", vertelt Laura van Gestel van Ziggo. "De Huiskamer van Toen staat ook symbool voor wat technologie voor ouderen kan betekenen." Dus er worden vandaag in het woonzorgcentrum ook workshops geven over telefonie en techniek.