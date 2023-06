Auto slaat over kop en crasht tegen woning in Ursem

Een auto is vannacht tegen een woning gecrasht in Ursem.

Dit gebeurde rond 2.15 uur aan de Walingsdijk. De auto vloog van de dijk af en belandde op z'n kop in de tuin bij een woning. Daarbij heeft het voertuig ook de gevel geraakt.

Volgens een getuige werden de bewoners en omwonenden wakker van een harde knal en troffen de auto en bestuurder aan.

Hoe het met de bestuurder is, is niet duidelijk. De auto is weggesleept en de politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Hoe groot de beschadiging van het huis is, is niet bekend.