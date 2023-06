Auto crasht bij het spoor in Schagen, treinverkeer ernstig ontregeld

Een auto is vanavond bij het spoor op de Westfriesedijk in Schagen gecrasht. De bestuurder kwam er met lichte verwondingen vanaf, maar het treinverkeer is flink ontregeld.

De melding kwam rond 21.45 binnen bij de politie. "Het gaat om een eenzijdig ongeluk", vertelt een woordvoerder van de politie tegen NH. "De bestuurder van de auto is vermoedelijk de controle over zijn voertuig verloren en op het spoor beland."

Flinke vertraging

De crash zorgt voor flinke vertraging voor treinreizigers tussen Schagen en Anna Paulowna, daar rijden momenteel geen treinen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur.

Een woordvoerder van ProRail laat aan NH weten dat er schade is aan de overgang, maar het is nog niet duidelijk wat de schade precies is. Er rijden voorlopig geen treinen totdat alle schade is gerepareerd. ProRail raadt aan om de reisplanner van de NS in de gaten te houden.