Zandvoort wil zoektocht naar azc in ijskast zetten, totdat de wet het opdraagt

"Ik reken het de rijksoverheid aan dat er zo lang onduidelijkheid is", stelt wethouder Martijn Hendriks. In mei werd hij nog door de gemeenteraad op pad gestuurd om meer locaties met elkaar te vergelijken. De eerste optie voor een asielzoekerscentrum op parkeerterrein De Zuid vond veel weerstand bij de omwonenden.

Zandvoorter Peter Cruiming wilde gisteravond bij de politiek pleiten voor een rustiger proces waarbij de inwoners van de badplaats beter gehoord werden, want rondom mogelijke opvangplekken worden omwonenden ongerust. Volgens wethouder Hendriks is dat ook de lastigste hobbel om te nemen in Zandvoort: de dichte bebouwing in het dorp. Er zijn maar weinig plekken met veel ruimte. Parkeerterrein De Zuid en eventueel het voormalige voetbalterrein van The Zandvoort Boys naast camping Sandevoerde komen uit een eerste vergelijking daarom ook het beste uit de bus.

"Maar gesprekken met de eigenaar van het voetbalveld gaan echt 'on hold' als de raad op 11 juli besluit te wachten op de Spreidingswet. Het signaal is duidelijk voor me", zegt Hendriks. Hij had liever wel zijn zoektocht en gesprekken voortgezet, om zo beter samen op te trekken met de buurgemeenten.

'Niet te behappen'

Peter Cruiming, die in Zandvoort-Zuid woont, had toch liever dat er meer duidelijkheid was gekomen nu. Het liefst ziet hij dat er gebruik wordt gemaakt van de uitruilmogelijkheid. "Amsterdam wil dus wel 'onze' 65 jonge asielzoekers opvangen en dan nemen wij dan wat statushouders over van hen. Dat past hier beter. Want een kamp ergens in het dorp is niet te behappen voor zo'n kleine gemeente."

Hij doelt ook op de doorloop in zo'n asielzoekerscentrum. "Gezinnen verspreid over het dorp die hier gaan wortelen, zouden juist ook goed zijn voor het werk dat er bijvoorbeeld in de horeca is."

Maar ondanks dat het volgens Cruiming maar om elf woningen zou gaan, die Zandvoort dan voor die statushouders moet aanleveren, ziet wethouder Hendriks dat niet zitten. "Ik ken nu al dertigers die hier nog steeds bij hun ouders wonen. De wachtlijst voor sociale huurwoningen is in Zandvoort negen jaar. Dat kan ik hen niet uitleggen."