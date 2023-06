Betalen voor plastic patatbakje? Neem je bord mee, zegt de overheid

Vanaf 1 juli moeten snackbareigenaren, tot de voorraad plastic op is, plastic wegwerpbordjes en -bestek in rekening brengen. Tegelijkertijd moeten ze een milieuvriendelijke optie aanbieden. Dat kan volgens de overheid op twee manieren: ondernemers vullen het bakje dat de klant zelf meebrengt of doen het in een bakje dat je weer terug kunt brengen. Zitten die ondernemers daarop te wachten?

Snackbareigenaren hebben begrip voor het afschaffen van plastic, maar het brengt wel extra kosten en werk met zich mee. Bovendien komt het bovenop de gestegen energie- en productprijzen; zo werd de olie drie keer duurder dan voor de energiestijging en melk voor softijs bijna twee keer zo duur. "Maar je kan een softijsje niet twee keer zo duur maken", aldus snackbareigenaar Ivan Harderwijk uit Amstelveen. "Die papieren en suikerrieten bakjes zijn duurder, groter van formaat en moeilijker aan te komen." Extra op de bon Hoeveel moet zo'n duurzaam frietbakje dan kosten? Snackbareigenaar Ed Zuurbier uit Haarlem vindt dat lastig. Hij biedt tot de voorraad aan plastic op is, zijn snacks voor dezelfde prijs aan en vermeldt erbij dat het inclusief plastic is. "Ja, de suikerrieten bakjes zijn duurder, dus dan gaat er wel iets op de prijs. Maar niet te veel, want ik wil geen ontevreden klanten. Het zal centenwerk worden", licht hij toe.

"Moet ik dan in alle drukte de bon gaan checken en overal een paar cent bij optellen? Dat is echt onwerkbaar" Snackbareigenaar Ivan Harderwijk

Ivan Harderwijk heeft geen idee hoe hij dat moet gaan berekenen. "Moet ik dan in alle drukte de bon gaan checken en overal een paar cent bij optellen? Dat is echt onwerkbaar." Eigen servies mee Wie z'n favoriete snack niet meer van of met plastic wil eten, kan z'n eigen servies meenemen. Zuurbier staat er niet raar van te kijken als dat zaterdag gebeurt. "Ja, dat kan natuurlijk. Daar spelen we gewoon op in, het is niet anders." Snackbareigenaar Mark Idema uit Bussum ziet dat niet zitten vanwege hygiënische redenen. "Ik weet niet wat er met dat servies gebeurd is, misschien heeft de hond er wel uit gedronken of heb je je voeten erin gewassen. Sommige klanten komen al met hun eigen tas binnen, waar we dan de bestelling in moeten doen. Daar zitten we eigenlijk ook niet op te wachten. Die is al vaker gebruikt, er hebben misschien statiegeldflesjes ingezeten of de tas heeft op de grond gestaan."

Wat kost dat plastic patatbakje vanaf 1 juli? Vanaf 1 juli moet je betalen voor eten en drinken dat in een (deels) plastic verpakking zit. Dus ook voor koffie op het station, een maaltijdsalade in de supermarkt of een broodje in plastic bij de pomp. Wat je daarvoor extra moet betalen, bepaalt de ondernemer zelf. Wel heeft de overheid adviesprijzen voor opgesteld: 0,25 euro voor een beker, 0,50 euro voor een maaltijd en 0,05 euro voor voorverpakte kleine porties groente, fruit, noten en portieverpakkingen voor bijvoorbeeld beleg en saus.