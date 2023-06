Bosbezoekers nemen afzwaaiende golfballetjes voor lief: "is voor het goede doel"

Bezoekers van het Amsterdamse Bos moeten vandaag goed uitkijken dat zij geen afzwaaiende golfballetjes tegen het hoofd krijgen. Rotaryclub Aalsmeer/Uithoorn organiseert er namelijk voor de elfde keer een golftoernooi om geld op te halen voor het goede doel.

Het Amsterdamse Bos is voor één dag een golfbaan - NH Nieuws

Dit jaar gaat het geld naar onderzoek van het Erasmus MC naar frontotemporale dementie. Dat is een vorm van dementie die mensen op jongere leeftijd (tussen de 40 en 60 jaar) krijgen. Twee neurologen die hier onderzoek naar doen staan vandaag ook op de baan. "Het is heel wat anders dan in het ziekenhuis werken", lacht neuroloog Harro Selaar. "Dit is mijn eerste keer golfen en bosgolfen is een unieke ervaring."

"Ik golf niet zo vaak dat de balletjes even recht gaan" Deelnemer bosgolf

De golfers krijgen dan ook te maken met hindernissen die je normaal niet tegenkomt op de golfbaan. Sportclubjes die midden op de baan hun ding doen bijvoorbeeld, of mensen die lekker zitten te picknicken of hun hond uitlaten. "Ik golf niet zo vaak dat de balletjes even recht gaan", geeft één van de deelnemers toe. "Maar we letten goed op." Een mevrouw die haar hond uitlaat, maakt zich dan ook weinig zorgen. "Anders word ik vast goed behandeld", lacht ze. Ze vindt het geen probleem om vandaag een ander paadje dan normaal te kiezen om met haar hond te bewandelen. "Het bos is van iedereen en het is voor het goede doel", zegt ze over het golftoernooi.

Begripvol Tientallen vrijwilligers hebben niet alleen twee maanden lang het gras gemaaid, maar zorgen er vandaag ook voor dat er geen ongelukken gebeuren. Ze begeleiden argeloze bosbezoekers bijvoorbeeld van de baan af. "Soms hebben die zoiets van: 'het bos is óók van mij'", vertelt beveiliger Henk Kooijman. "Maar als we vertellen voor welk doel het is, zijn ze meestal wel begripvol." Neuroloog John van Zwieten doet al 30 jaar onderzoek naar frontotemporale dementie en is blij met de aandacht voor de ziekte. Hij legt uit dat het niet alleen heel zwaar is voor de patiënt, zelf maar ook voor de familie. "Het is anders dan bij de ziekte van Alzheimer waarbij vooral het geheugen op de voorgrond staat. Bij deze vorm gaan mensen zich vreemd gedragen en zeggen zelf dat er niets met ze aan de hand is."

Frontotemporale dementie Iemand die aan frontotemporale dementie lijdt vertoont opmerkelijke veranderingen in zijn of haar gedrag, persoonlijkheid en emoties. Uiteindelijk krijgen ze ook vaak problemen wat betreft hun taalvaardigheid. Er bestaat geen medicijn, maar het Erasmus MC hoopt dat het onderzoek uiteindelijk tot de ontwikkeling daarvan leidt.