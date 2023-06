Flitsbezorger Getir dient klacht in bij marktwaakhond vanwege beleid gemeente

Getir is van mening dat als de gemeente doorgaat met de plannen om darkstores uit woon-werkgebieden te halen en te verplaatsen naar industrieterreinen aan de rand van de stad, dat dit een oneerlijke markt gaat veroorzaken. Supermarktketens zouden namelijk wel gewoon nieuwe vestigingen mogen openen in de gebieden in de stad waar zowel mensen wonen als werken, terwijl dit voor flitsbezorgers niet meer te doen is. Daarnaast zouden supermarktketens wel gewoon nog door kunnen gaan met het bezorgen van producten uit hun winkels in de woon-werkgebieden.

Volgens het van origine Turkse bedrijf zorgt de gemeente ervoor dat het voor flitsbezorgers daardoor haast onmogelijk wordt om nog te kunnen concurreren in de sector. "Dit betreft een klassieke situatie, waarin politieke koudwatervrees voor nieuwkomers, eerlijke concurrentie en consumentenbelangen in de weg staat", zo staat er in het verzoek. De flitsbezorger is bang dat hierdoor de marktmacht van supermarkten nog groter gaat worden.

Getir begrijpt wel dat de gemeente de sector wil reguleren, maar stelt: "Dat moet voor iedereen gelden - gelijke monniken, gelijke kappen." Volgens het bedrijf maken zo'n één op de drie inwoners van de stad gebruik van flitsbezorging en zou de verplaatsing naar de rand van de stad gevolgen hebben voor de consumenten, zoals hogere prijzen.

Geen klachten meer

De flitsbezorger vindt daarnaast dat de reden van de gemeente om voor het nieuwe bestemmingsplan te kiezen niet meer gerechtvaardigd kan worden. De darkstores zouden namelijk te veel overlast veroorzaken in de buurt, maar uit cijfers van de gemeente bleek vorige week dat het aantal klachten aanzienlijk is afgenomen na het sluiten van de vestigingen die de meeste problemen gaven. "De cijfers van de gemeente laten zien dat onze stores goed in de stad passen en geen overlast veroorzaken", zo liet Getir eerder weten aan AT5.

Wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) laat in een reactie weten dat iedereen vrij is om een klacht in te dienen en dat de gemeente de klacht met vertrouwen tegemoet ziet. "We zijn dit beleid begonnen op verzoek van de gemeenteraad vanwege het feit dat we zulke bezorgers niet midden in de woonwijken willen, maar aan de randen van de stad."