Gemengde gevoelens over langverwachte en immense filter op het Tata-terrein

Imposante onderdelen van de grootste milieu-installatie in IJmuiden ooit liggen op het Tata Steel-terrein. De installatie moet de uitstoot van giftige stoffen als lood, andere metalen en stikstof nog dit kalenderjaar fors gaan terugbrengen. Dat is goed, maar wel érg laat, vinden criticasters van de staalgigant.

Het is geen onbekende dynamiek tussen de fabriek en zijn critici: Tata Steel is als de huisgenoot die zegt zich keurig aan zijn huishoudelijke taken te houden en het vuilnis buiten zet. Maar criticasters voelen zich de andere huisgenoot die de ander erop moet wijzen dat die zak rommel wel eerst een tijd stond te stinken in de woonkamer.

Dirk Weidema van Milieuplatform IJmuiden Noord vat het gevoel dat Tata-critici hebben bondig samen: "Het is een goede zaak waar ik blij mee ben. Het had wat jaren eerder gemogen? Dat dan weer wel."

De verwachtingen voor de immense filter zijn hoog: "Naar verwachting resulteert dit in ongeveer 80 procent minder uitstoot van lood, zware metalen en stof bij de Pelletfabriek ten opzichte van 2019", zegt Tata Steel zelf. Vanaf dat jaar is Tata Steel bezig met het eigen verbeterplan , dat het bedrijf een paar honderd miljoen euro kost. Zie ook de video onderaan dit artikel.

De installatie komt bij de Pelletfabriek. Pellets zijn bewerkte brokken ijzererts die in de hoogoven tot ruwijzer worden gemaakt. Ook bij het maken van de pellets komen giftige stoffen vrij. Die worden ook nu gefilterd, maar dat proces wordt een stuk beter met de nieuwe installatie van circa 170 meter lang bij 45 meter breed en een hoogste punt op 110 meter.

"Ik verslikte me bijna in m'n thee toen ik in het persbericht van Tata Steel las dat 'de volle vaart' erin zit." Iets meer bescheidenheid zou wel passen, vindt onder anderen Antoinette Verbrugge van Gezondheid Op 1: "Hier wordt al vijftien jaar om gevraagd en geprocedeerd."

Willem Wiskerke van Greenpeace vult aan: "Deze installatie is geen verbetering, hier wordt achterstallig onderhoud gedaan. Op een gegeven moment heeft toezichthouder ILT gedreigd met een rechtszaak om deze filter te verplichten en toen heeft Tata Steel eieren voor z'n geld gekozen."

Tata werkt ondertussen stug door aan de Roadmap: "Met de realisatie van de ontstoffingsinstallatie in 2023 wordt een aanzienlijk deel van de resterende emissies verminderd. Ook werken we hard door aan de bouw van extra afzuiginstallaties bij de Staalfabriek en de Hoogovens."

Looduitstoot te hoog

Linda Valent van de Dorpsraad noemt het opvallend dat Tata Steel in het persbericht van gisteren 'trots bericht' dat de looduitstoot de afgelopen jaren al flink is teruggebracht. "Het neemt niet weg dat de looduitstoot nog steeds te hoog is, tot begin dit jaar zelfs", zegt ze verwijzend naar recent RIVM-onderzoek.

In 2025 volgt het tweede deel van de milieu-installatie, die ook 80 procent van de stikstofoxiden-uitstoot bij de Pelletfabriek gaat filteren.