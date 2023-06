Vermiste moeder en kinderen zijn nog steeds niet gevonden, zoektocht gaat verder

"We zijn nog steeds op zoek en hopen ze snel te vinden", aldus een politiewoordvoerder. De zus van de vermiste vrouw zegt op sociale media dat, zo lijkt, er bruikbare tips binnenkomen.

De vrouw en haar twee minderjarige dochters werden donderdag voor het laatst gezien in Schagen. Haar ex-man en vader van de kinderen gaf eerder al tegenover NH aan erg bezorgd te zijn. "De toestand van mijn ex-vrouw is zorgelijk", zo vertelde hij. "Zij is erg verward en onvoorspelbaar." Een flyer over de drie vermisten werd massaal verspreid via sociale media.

Het tweetal leefde al apart en maandag zou de echtscheiding worden uitgesproken. Hij had woensdag zijn dochters voor het laatst gezien bij de wisseling tussen hem en zijn ex-vrouw. Bij hem bestaat het vermoeden dat zij met hun dochters naar Spanje vertrekt of al is vertrokken.

Recherche

De politie doet onderzoek naar de vermissing en heeft dit weekend de recherche erop gezet. "Uiteraard willen we in contact komen met de moeder en de kinderen", zei een woordvoerder van de politie. "Wij hebben nog geen contact met haar kunnen krijgen. Er zijn veel zaken in het ongewisse en wij willen daar helderheid over krijgen. De recherche is daarin leidend."

Of de politie in binnen- en/of buitenland zoekt kan en wil de politie niet delen. Een woordvoerder houdt het erop dat ze hopen dat ze vrouw en haar kinderen snel vinden.