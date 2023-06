Flinke ellende op de A9: botsing, aangereden slagboom, autopech en kapot matrixbord

Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat het ongeluk tussen de auto's en het busje vanmiddag plaatsvond. "Er zijn twee personenauto's en een busje op elkaar gebotst. Momenteel wordt er eerste hulp verleend aan één van de inzittenden." Het zou volgens haar gaan om lichte verwondingen.

De ambulance en politie zijn volgens de woordvoerder aanwezig 'om te zorgen dat het verkeer snel weer door kan stromen'. Volgens de ANWB is er een flinke file ontstaan op de A9.

Vier keer pech

Die file werd er niet korter op, omdat ter hoogte van Zijkanaal C een auto tegen een slagboom reed, die op dat moment omlaag stond voor een open brug. "Toen de file in beweging kwam kreeg een auto pech, dat gebeurt vaker als auto's langere tijd stilstaan in een file", vertelt een woordvoerder van de ANWB tegen NH.

De file is nog altijd niet opgelost, want daar bovenop kwam ook nog een technisch mankement om de hoek kijken. "Nu is er ook nog flinke vertraging omdat de matrixborden blijven hangen. Ze krijgen de oude tekst dat de brug nog open is er niet af", aldus de woordvoerder.