Huizer zwemwater weer veilig: poepbacterie weggewaaid

Bij twee stranden in Huizen werd afgelopen week een rode vlag gehesen. De waarschuwing voor blauwalg was al bekend, maar er is nu ook een poepbacterie gevonden in het Gooiershoofd en aan de Zomerkade. Gelukkig is de bacterie weggewaaid en kan er vanaf vandaag weer gezwommen worden in Huizen zonder darm- of maagklachten te krijgen.

"De waarschuwing kan ervanaf; er kan gewoon weer gezwommen worden", vertelt Tom Jonker, woordvoerder van zwemwater.nl. Afgelopen week stegen de temperaturen en de vraag naar verkoeling, veel mensen zochten stranden op. De Gooise stranden werden druk bezocht, maar in Huizen gold op twee plekken een waarschuwing om te zwemmen.

Watervogels

Het was afgelopen week al bekend dat er blauwalg rondzwierf in de wateren van Huizen, maar nu is er ook een poepbacterie geconstateerd. Deze bacterie ontstond door de uitwerpselen van watervogels die in het water verkeerden. "Het kan zijn dat de watervogels ergens anders heen zijn gegaan, maar vaak heeft het met de doorstroming te maken. Het waait nu weer iets harder waardoor er meer doorstroming is in het water en de poepbacterie dus is weggewaaid", laat Jonker weten.

Kust is veilig

Vanaf vanmiddag kan er gewoon weer gezwommen worden, en worden de waarschuwingsborden aangepast. Of de bacterie weer terugkomt als het weer warmer wordt, kon Jonker niet met zekerheid te zeggen. Voor nu is de kust in ieder geval veilig.