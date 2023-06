Mink K. veroordeeld tot 6 jaar cel voor cocaïnesmokkel en opzetten laboratorium

De Rotterdamse rechtbank heeft Mink K. veroordeeld voor het smokkelen van 400 kilo cocaïne. Daarnaast ziet de rechter voldoende bewijs om te kunnen zeggen dat K., die al sinds de jaren '90 een bekende naam is in de onderwereld, verantwoordelijk is voor het opzetten van een cocaïnelaboratorium.

De 'gangster uit overtuiging' zoals hij zich ooit zou hebben genoemd, werd in het verleden al meerdere keren veroordeeld voor wapen- en drugshandel. De laatste jaren woonde de geboren Amsterdammer in Libanon, waar hij ook een jarenlange celstraf uitzat voor het vervoeren van drugs. In 2016 kwam K. vrij.

Vorig jaar april werd K. opnieuw aangehouden in Libanon. Opnieuw op verdenking van het vervoeren van een partij drugs, dat in 2020 van Zuid-Amerika naar Nederland werd verplaatst. K. kwam op de radar van het OM dankzij gekraakte PGP-berichten, sms'jes die voorheen als onkraakbaar werden gezien door criminelen.

Stapel bananen

In de chatgesprekken werd onder meer gesproken over blokken cocaïne, betalingen, locaties en benodigd personeel voor het maken van cocaïne (zogenoemde koks). Ook zijn er aanbetalingen en aankopen in terug te vinden die volgens de rechter aantonen dat hij een leidende rol had bij het opzetten van een drugslab.

Daarnaast wordt K. dus ook medeverantwoordelijk gehouden voor het transporteren van 400 kilo cocaïne, die in 2020 tussen een stapel bananen in een Duitse supermarkt werd gevonden.

Straf

Het levert K. dus zes jaar cel op. "Een substantiële gevangenisstraf", noemt de rechter het: "Alleen op die manier wordt de norm duidelijk bevestigd en worden anderen in voldoende mate weerhouden om over te gaan tot het plegen van dezelfde misdrijven."

Volgens de rechtbank moet de straf 'zodanig zijn dat hij in elk geval niet opnieuw overgaat tot invoer van harddrugs of andere grootschalige vormen van drugscriminaliteit'.