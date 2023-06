Tranen van geluk bij Etos-medewerkers in Zaandam na toekenning betere cao

De werknemers krijgen er in juli zeven procent loon bij en nog eens drie procent in 2024. Dat bevestigt ook een woordvoerder van de Etos. Volgens medewerker Renate heeft vooral het verhaal van Madelon erg veel indruk gemaakt op het bestuur.

Zij vertelde dat ze met moeite de eindjes aan elkaar kan knopen met het salaris dat ze van haar werkgever krijgt. "Je wil niet dat medewerkers zo moeten leven", vertelt Renate.

Samen vieren

Voordat de gemaakte afspraken definitief zijn, zal er nog wel gestemd moeten worden door de FNV-leden. Renate denkt dit geen probleem zal zijn. "Iedereen is hier erg blij mee". De actievoerders blijven nog wel even in Zaandam. "We gaan het nu vieren en gezellig een hapje en een drankje doen".