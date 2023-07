Levensgenieter Frans gooide zijn leven om: "Ik verruilde bier voor bloemkoolrijst"

Alle Belgische biersoorten had Haarlemmer Frans Bosman (56) wel geproefd. Hij smulde van spaghetti, macaroni en lasagne. Totdat hij per toeval ontdekte dat zijn bloedsuikerspiegel veel te hoog was. De bourgondiër pur sang besloot zijn leven om te gooien en zweert nu bij voeding als medicijn.

Nooit had Frans iets gevoeld of gemerkt van zijn te hoge suikerniveau. Dus toen een arts bij de herkeuring van een verzekering hem de vervelende boodschap bracht, haalde hij zijn schouders op. “Ik ging gewoon op de oude voet verder.” Totdat die waardes zo hoog werden dat de Haarlemmer bijna insuline moest gaan spuiten.

Van der Zijl gelooft heilig in voeding als medicijn. En dan heeft de huisarts het niet alleen over eten. “Het gaat bij de programma’s om leefstijl in de breedste zin van het woord: naast eten ook bewegen, ontspannen, slapen en tegenwoordig hebben we ook zingeving toegevoegd.”

"We kijken niet naar de weegschaal en zeggen ook niet wat je wel of niet mag eten"

De resultaten bewijzen dat het werkt. Negentig procent van de deelnemers heeft baat bij het programma. “Het is heel praktisch en haalbaar ingericht. We geven mensen kennis zodat ze zelf de juiste keuze kunnen maken. We kijken niet naar de weegschaal en zeggen ook niet wat je wel of niet mag eten.”

Bij zo’n 80 procent van haar consulten kijkt de huisarts naar het leefpatroon van haar patiënten. “We kunnen er tegenwoordig niet omheen dat veel klachten worden veroorzaakt door voeding.” Volgens haar is de lijst met leefstijl gerelateerde klachten eindeloos. “Bij hoofdpijn, chronische vermoeidheid, hart- en vaatziekten, gewrichtspijnen, overgangsklachten of een kwakkelende kleuter. Het kan leefstijl gerelateerd zijn.”

Basispakket

Ze merkt wel op dat het vaak een puzzel is die gelegd moet worden, en uiteraard op een medisch verantwoorde manier. “Het is niet zo dat ik nooit medicijnen voorschrijf. Maar vaak blijkt dat het een snelle oplossing is. Het blijft bijzonder dat veel medicijnen wel vergoed worden door alle verzekeringsmaatschappijen terwijl een leeftstijlprogramma gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek nog steeds niet door alle verzekeringsmaatschappijen wordt opgenomen in het basispakket. Medicijnen voor verhoogde bloeddruk kunnen namelijk vaak worden afgebouwd als mensen gezonder gaan eten en bewegen. Of in elk geval remt het de klachten voor een aantal jaar.”

Zou dan niet iedereen gezonder moeten eten? Nynke knikt. “Wij belonen onszelf met eten bij een bepaalde emotie: boos, verdrietig of blij. En na een lange werkdag verdienen we een wijntje. Dat gedrag veranderen, is het moeilijkste wat er is. Iemand is vaak pas gemotiveerd om zijn gewoontes te veranderen als er een reden voor is.”

Bier versus wijn

In het geval van Frans was de hoge bloedsuikerspiegel de aanleiding om zijn gedrag te veranderen. Hij realiseerde zich dat hij de inname van koolhydraten drastisch moest beperken. “Schokkend vond ik dat. Ik ontdekte dat bier nogal wat koolhydraten bevat. Ook dat in wijn veel minder zit.”