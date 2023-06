Meerderheid Noord-Holland vindt dat BBB in alle provincies moet meebesturen

Een meerderheid van de Noord-Hollanders vindt dat BBB, als grootste partij in alle provincies, overal zou moeten meebesturen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van de regionale omroepen. Het lijkt in ieder geval in onze provincie te gebeuren. "De eindstreep is in zicht", aldus BBB-fractievoorzitter Ingrid de Sain.

"Ik vind het een duidelijk signaal en kan me daar bij aansluiten. We zijn een democratisch land, en je gaat ervan uit dat de mening van het land meegenomen wordt. Als je als grootste partij buitenspel wordt gezet, is dat toch wel raar", aldus BBB-voorvrouw en melkveehouder in Schellinkhout, Ingrid de Sain.

55 procent van de Noord-Hollanders geeft aan dat de BoerBurgerBeweging (BBB) in alle provincies mee moet besturen, omdat de partij ook in alle twaalf de Provinciale Statenverkiezingen won. Voor 27% is dat geen vanzelfsprekendheid, 18% staat er neutraal in.

Toch is het niet vanzelfsprekend dat de partij ook in een coalitie terecht komt. In Utrecht werden ze al snel buitenspel gezet. En in Noord-Brabant en Friesland klapte de coalitie terwijl er al een akkoord lag. In Friesland was de feestelijke foto met champagne al gemaakt toen de PvdA zich terugtrok, in Noord-Brabant zag BBB er zelf op het laatste moment vanaf.

Geen proteststem, maar weinig vertrouwen in overheid

Uit het Kieskompas-onderzoek blijkt ook dat de vele stemmen op BBB in Noord-Holland niet als proteststem tegen het kabinet moet worden gezien. Voor 36% was dit wel een reden, maar de meeste kiezers keken vooral naar wat zij landelijk belangrijke thema's vinden. Het geeft volgens de Sain aan dat het belangrijk is de uitslag dan ook serieus te nemen.

"Natuurlijk zijn we een nieuwe partij en dat vinden mensen spannend. In het verleden zijn er ook nieuwe partijen geweest waarbij het niet goed is uitgepakt. Dus ik snap dat het spannend is, maar wij zijn heel goed voorbereid."

Ze wijst erop dat BBB juist ook wil bijdragen aan het verbeteren van het vertrouwen in de politiek. Want hoewel de grootste groep (37%) in de provincie nog vertrouwen heeft, is er ook een deel (21%) die dat niet heeft.

'Eindstreep van onderhandelingen is in zicht'

Om nog maar te zwijgen over de landelijke overheid. Meer dan de helft 53% van de Noord-Hollanders geeft aan daarin vrijwel geen vertrouwen te hebben. "Als je ziet hoe laag het vertrouwen is, dan moet je daar wat mee", aldus De Sain.

Iets waar haar partij in de provincie graag aan wil bijdragen. Als onderdeel van een coalitie. Momenteel lopen er vergevorderde gesprekken tussen BBB, VVD, GroenLinks en de PvdA. "Het staat er goed voor. Al ben ik voorzichtig in dit gevoelige proces. Eerst een krabbel onder een akkoord, maar we hebben goede hoop."