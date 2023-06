Puntjes op de i voor grootste stadsstrand van Nederland

Het is nog een drukte van jewelste met werklui op het stadsstrand van Hoorn. Maar alles ligt op schema. Nog een paar nachtjes en dan gaat het eerste deel van het grootste stadsstrand van Nederland open. Kun je dit weekend dan eindelijk met je handdoek aan het Markermeer liggen?

Maar nog niet al het strand is straks beschikbaar. Nu wordt het eerste deel opgeleverd. Hier staat onder meer een groot speelschip en een fitnesspark. De komende periode wordt er hard gewerkt aan het tweede deel van het strand. Daar komt een grote zwemsteiger, een beachvolleybal- en voetbalveld en een strandpaviljoen. De gemeente verwacht dat het gehele strand, en daarmee dan het grootste stadsstrand van Nederland, in de zomer van 2024 helemaal open is.

Extra fietsparkeerplaatsen

Omdat het gras van de autoparkeerplaatsen nog niet goed is gegroeid, kan er nog niet met de auto geparkeerd worden. De gemeente roept op om met het openbaar vervoer te komen of met de fiets. "Het eerste deel van het strand heeft 300 vaste fietsparkeerplaatsen. Er worden er tijdelijk 300 extra bijgeplaatst", laat een woordvoerder weten.

Volgens de gemeente kunnen Horinezen zaterdag hun handdoekje neerleggen op het zand. Of het weer ook gaat meewerken? Dat is nog even afwachten.