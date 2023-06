68-jarige Heemstedenaar nog steeds vermist, verplaatst zich volgens politie op fiets

Van der Weiden vertrok op 13 juni, rond 13.30 uur, uit zijn woonplaats Heemstede. De laatste keer dat hij werd gezien was op diezelfde dag, aan de Professor van der Scheerstraat in Haarlem. Bovenstaande foto, waarop Van der Weiden langsfietst, is in die straat gemaakt.

Over die fiets zijn nu iets meer details bekend: het gaat om een damesfiets van het merk Puch, type 'Country Lady'. Een opvallend detail is dat het zadel van de fiets naar achteren gekanteld staat. Achterop de fiets zitten fietstassen.

Hilversum?

Eerder verstuurde de politie in Hilversum een Burgernetmelding om uit te kijken naar Van der Weiden. Dit bleek uit voorzorg: Van der Weiden had eerder in Hilversum gewoond en volgens de politie keren mensen soms terug naar plekken die voor hen bekend zijn als ze in een verwarde toestand zijn. Of Van der Weiden in zo'n verwarde toestand verkeert, is niet duidelijk.

De Heemstedenaar is zo'n 1.82 meter lang en heeft een normaal postuur. Zijn huid is 'licht zongebruind' en hij is wat kalend bovenop zijn hoofd. Verder droeg hij die dag een grijs/groene pet, een zonnebril, een donker T-shirt en mogelijk een beige korte broek en bruine teenslippers.

Een opvallend detail is dat Van der Weiden op de achterkant van zijn linkerbovenarm een tatoeage heeft van The Rolling Stones.