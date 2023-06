Lana Del Rey kondigt last minute concert aan in de Ziggo Dome

Het is de eerste Nederlandse show in tien jaar. In 2020 zou ze al in de Ziggo Dome staan, maar dat concert annuleerde ze een dag van tevoren vanwege stemproblemen . De laatste keer dat ze in Nederland optrad was in 2010, toen stond ze in de AFAS Live, dat toen nog Heineken Music Hall heette. Haar eerste concert op Nederlandse bodem was in datzelfde jaar in de kleine zaal van Paradiso.

De 38-jarige zangeres tourt deze week door het Verenigd Koninkrijk en voegt daar meerdere optredens in Europese landen aan toe. Naast een show in Amsterdam treedt ze in Dublin en Parijs op. In statement laat ze weten 'van Europa te houden' en daarom meerdere concerten te geven rondom haar grote show in Londen op 9 juli.

Del Rey brak in 2011 door met Video Games en maakte later onder andere furore met albums als Born to Die en Norman Fucking Rockwell. Onlangs bracht ze haar nieuwe album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd en de hitsingle Say yes to Heaven uit.

Het concert van 4 juli begint om 20.00 uur. Fans die nog een gaatje in hun agenda vrij hebben kunnen vanaf aanstaande vrijdag kaartjes bemachtigen. Van donderdag 29 juni 10.00 uur t/m vrijdag 30 juni 9.30 uur is er een speciale presale bij ticketorganisator MOJO. De kaarten gaan van ongeveer 50 euro in de verkoop.