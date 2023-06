Beverwijk aA nl Run op natuurlijke verzorgingsproducten uit Beverwijk

Duizenden duurzame deodorants en lipbalsems rollen er dagelijks van de band in een uitstootvrije fabriek in Beverwijk. "De vraag naar natuurlijke verzorgingsproducten is enorm en de omzet verdubbelt elk jaar", vertelt mede-oprichter Mark Maas van Natural Cosmetics Holland in het programma Pak An Groen. "Consumenten zijn bewuster van wat ze kopen en wat ze op hun lichaam smeren. Daar hebben ze ook wat voor over."

In de deodorants zitten onder meer kokosolie, sheabutter en zouten. Er wordt geen water toegevoegd, zodat er geen conserveringsmiddelen nodig zijn. Daarna gaat het in recyclebare of gerecyclede verpakking zoals papier en tin. Alle machines draaien op zonne-energie, waardoor de fabriek zich uitstootvrij mag noemen.