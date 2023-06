47.000 handtekeningen tegen 'vliegtuig-snelweg' over 't Gooi

Een groep actievoerders overhandigt vandaag in Den Haag een petitie tegen een vierde aanvliegroute richting Schiphol aan de Tweede Kamer. De petitie is door bijna 50.000 mensen getekend, vooral door inwoners van Gelderland, Utrecht en 't Gooi. Die gebieden liggen pal onder de aanvliegroute, en zullen gebukt gaan onder overlast, zo vrezen de demonstranten.

Volgens de actievoerders zijn de brandstofbesparing en CO2-reductie die het ministerie in het vooruitzicht stelt minimaal. Bovendien is het tot nog toe altijd redelijk rustig geweest in het luchtruim boven de hierboven genoemde gebieden. Inwoners van die gebieden vrezen daarom dat de route een flink beslag zal leggen op hun woongenot en gezondheid.

"Nederland heeft een heel complex luchtruim", aldus NH-luchtvaartverslaggever Doron Sajet in het NH-radioprogramma De Ontbijttafel . "Een soort 3D-puzzel. En de overheid is in samenwerking met Schiphol en de Luchtverkeersleiding gaan puzzelen: hoe gaan we het luchtruim efficiënter indelen? Hoe gaan we het makkelijker maken voor de vliegtuigen en minder overlast veroorzaken voor de mensen die eronder wonen?"

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de vierde aanvliegroute in het leven roepen om de militaire en burgerluchtvaart efficiënter te organiseren . Door vliegtuigen vanaf de grens een vaste naderingsroute te laten volgen, zou bewoond gebied makkelijker kunnen worden gemeden. Ook zouden vaste naderingsroutes voor meer voorspelbaarheid van het vliegverkeer in het luchtruim zorgen.

In Gelderland en in Utrecht rommelt het al langer, maar sinds dit jaar zwelt ook de kritiek op de nieuwe aanvliegroute vanuit Noord-Holland aan. Vliegtuigen die die route volgen, vliegen vanaf de Duitse grens bij Nijmegen over Gelderland en Utrecht, maar ook over 't Gooi.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Omdat 't Gooi dicht bij Schiphol ligt, vrezen ze daar extra veel overlast. "Gemeenten in 't Gooi zeggen: nu zadel je ons op met vliegroutes, waardoor wij veel meer last gaan krijgen van vlieglawaai", aldus Sajet. "En zeker in 't Gooi, want daar vliegen ze al lager dan in Utrecht of Gelderland."

Raadsvragen

De Larense VVD-fractie en Groen Laren stelden eerder al raadsvragen over de mogelijke gevolgen van de aanvliegroute. Die vragen gingen onder meer over het te verwachten aantal vliegbewegingen en de exacte hoogte(s) waarop de vliegtuigen over hun dorp zullen komen.

Een selecte afvaardiging van de actievoerders zal vanmiddag de 47.000 handtekeningen in het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg. Na de overhandiging zullen enkele Tweede Kamerleden mee naar buiten komen om met de demonstranten in gesprek te gaan.

Prognose

Voordat de vierde aanvliegroute een feit is, moet er nog flink wat water door de zee. "Er zijn al wel fases afgerond, maar het is nog ontwikkeling. Ze weten al wat ze willen in Den Haag, maar het moet tussen 2026 en 2030 zijn afgerond", besluit Sajet.

Later vanmiddag staat het commissiedebat Luchtvaart op het programma. Dat debat is vanaf 16.30 uur online te volgen via deze link.