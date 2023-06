Tweede verdachte van moord op Kroaat in Medemblik voorlopig vrijgelaten

De tweede verdachte voor de moord op de Kroaat Herni Lukačević is voorlopig weer op vrije voeten. Dat heeft de rechter bepaald tijdens een tussentijdse zitting. Wel blijft C. R. (27) verdachte in de zaak.

De man uit Alphen aan de Rijn was volgens het Openbaar Ministerie aanwezig in de loods aan de Vereweg in Medemblik. Daar zou in de nacht van 27 september vorig jaar een ruzie over drugs zijn ontstaan. In het pand werd ook 1.000 kilo cocaïne aangetroffen.

Slachtoffer zou overvaller zijn

De andere verdachte, M. F. (27) uit Amstelveen, zegt dat hij werd beschoten door Herni Lukačević. Volgens de advocaat van F., Ruud van Boom, dus geen slachtoffer, maar een dader. "Het was een overval. Meneer Lukačević - iemand met een indrukwekkend strafblad in eigen land - wilde daar iets bereiken en er is niet teruggedeinsd om te schieten. Mijn cliënt heeft gelukkig het vege lijf nog kunnen redden, door weg te duiken."

F. die achter het stuur van een auto zat, handelde naar eigen zeggen uit noodweer door uiteindelijk over Lukačević heen te rijden, die daarna overleed.

Medeverdachte zat niet in de auto

Het voertuig was eigendom van medeverdachte C. R., die gisteren moest voorkomen in de Haarlemse rechtbank. Zijn advocaat Ronald van der Horst liet weten verbaasd te zijn dat zijn cliënt nog vast zat, zo tekende het NHD op. Er was al gebleken dat hij niet in de auto zat. En ook zou F. tijdens een verhoor vorige week, hebben verklaard dat hij degene was die over het slachtoffer was gereden.

De officier van justitie wilde toch dat C. R. net als de andere verdachte langer in voorarrest zou blijven. Omdat de man wel aanwezig was in de loods en de auto op zijn naam stond. Maar daar dacht de rechter uiteindelijk anders over. Het voorarrest van de verdachte is opgeheven, al blijft hij nog wel verdachte in de zaak. Hij zal pas weer voor de rechter verschijnen als er een inhoudelijke behandeling is.

Zover is het nu nog niet. In augustus volgt nog een tussentijdse zitting voor M. F. om te kijken of zijn voorarrest moet worden verlengd en of er nog onderzoekswensen zijn. Wanneer het tot een inhoudelijke behandeling komt, is nog onduidelijk.

Advocaat Ronald van der Horst wilde vandaag niet reageren op het voorlopig vrijlaten van zijn cliënt.