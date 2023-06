Speciale vredeseenheid van politie bewaakt rust tijdens Greenpeace-demonstratie bij Tata Steel

Afgelopen zaterdag braken honderden actievoerders van Greenpeace aan het eind van de ochtend door de hekken van het staalbedrijf en liepen in hun rode overall het terrein op. Ze bleven ruim zes uur op het terrein van Tata Steel en staakten vrijwillig de demonstratie om 18.00 uur.

Roderick de Veen, politiewoordvoerder Noord-Holland, laat aan NH weten dat er bij demonstraties altijd een vredeseenheid aanwezig is. "De vredeseenheid is niet zo zichtbaar. Het zijn gewoon politieagenten in uniform, te herkennen aan een oranje band." Afhankelijk van de omvang van de demonstratie, wordt de grootte van de vredeseenheid bepaald. Zaterdag waren dat 25 politieagenten. De Veen legt uit dat er bij voetbal ook altijd een voetbaleenheid aanwezig is, die te vergelijken is met de vredeseenheid.



De vredeseenheid speelt een belangrijke rol in de aanloop naar een demonstratie toe. "We maken verbinding met de actievoerende partij, omdat je zo veel kunt voorkomen. Dan verloopt een demonstratie ook gemakkelijker." De Veen legt uit dat de politie van tevoren vraagt wat de plannen van de demonstrerende partij is. "We vragen ze ook waar we bij kunnen helpen, want demonstratierecht is een groot goed."

Afspraken en goed vertrouwen

Toen de activisten van Greenpeace op een bepaalde plek bij de fabriek gingen staan, heeft de politie hun woordvoerder erop gewezen dat dát niet niet de afspraak was. "We dreigden niet meteen met een aanhouding, maar brachten middels de-escalerende communicatie de actievoerders op andere gedachten."

