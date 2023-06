Ballonnenactie van Etos-personeel bij hoofdkantoor Ahold voor meer loon

De boodschap is duidelijk en het is de zoveelste actie tegen Ahold Delhaize voor een betere cao. In maart dit jaar legden medewerkers van het Albert Heijn-distributiecentrum het werk neer voor meer loon en met succes. Uiteindelijk kregen ze een loonsverhoging.

"We worden gewoon belachelijk slecht betaald", vult Madelon Schaart aan. Zij werkt in de Etos op het Centraal Station van Amsterdam. "Wij moeten heel veel moeite doen voor een paar procent loonsverhoging terwijl het distributiecentrum van Albert Heijn wel met 10 procent omhoog ging."

Op de stoep van het hoofdkantoor in Zaandam staan een handjevol medewerkers. "Niet iedereen durfde te komen, bang om hun baan te verliezen. Voor die mensen hebben we een ballon meegenomen", vertelt Renate. "En voor de mensen die aan het werk zijn, want de winkel kan en mag niet dicht."

"We willen minimaal 14 euro per uur verdienen, we zitten nu op 12,31 euro. Dat is toch om te huilen?"

Buiten de deur eten of op vakantie dat soort activiteiten zit er voor de medewerkers die bij de Etos werken niet in. "We verdienen 12,31 euro. Dat is toch om te huilen? We willen minimaal 14 euro per uur verdienen", zegt Madelon.

De onderhandelaars van de FNV gaan vanmorgen om tafel met de directie van Etos om te praten over de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Anoesjka Aspeslagh, woordvoerder FNV: "Vandaag voeren we het derde gesprek. Wij willen een goede cao voor onze collega's. We hopen dat ze er vandaag uit komen, maar of dat lukt is nog niet zeker."

De ballonnen liggen in ieder geval in de kamer waar wordt onderhandeld.