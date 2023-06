Korting op brandstof verdwijnt zaterdag: komt er een run op 'goedkope' benzine?

Je auto volgooien wordt vanaf komende zaterdag een stuk duurder. Het kabinet heeft besloten om de tijdelijke korting op de brandstofaccijns niet langer te verlengen. Daarom betaal je voor een liter Euro 95 vanaf 1 juli zeventien cent extra. Krijgen we een run op 'goedkope' brandstof? NH deed een rondgang langs verschillende tankstations in Noord-Holland.

Die korting op de accijns werd vorig jaar in april ingevoerd toen de prijzen voor benzine en diesel door het dak schoten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Om de pijn in de portemonnee wat te verzachten, werd er een korting van 17 cent per liter op benzine ingevoerd en 11 cent per liter op diesel. Maar het kabinet vindt het nu mooi geweest: de korting wordt teruggedraaid en je betaalt vanaf zaterdag weer het volle pond bij het tankstation.

Extra drukte nu al te merken

Verschillende pomphouders vertellen aan NH dat ze rekening houden met extra drukte. Dat merkt Pieter Sijs van Tankstation Sijs in Heerhugowaard nu al. "Het is drukker dan normaal op een doordeweekse dag. Ik denk dat mensen er wel echt rekening mee houden, ja. De klanten willen nog even voordelig tanken voor de accijnsverhoging."

Ook Jerry van Langen, eigenaar van een Texaco-tankstation in Hoorn, merkt dat zijn klanten nu al anticiperen op de prijsstijging van komend weekend. "Mensen zeggen wel dat ze hun auto vast komen volgooien. Ze benoemen het wel echt."

Dat is bij Henk Drok van Tankstation Drok in Den Helder nog niet het geval. "Ik denk dat die drukte pas later deze week komt. Ik hoor ook nog niemand erover klagen, want ze weten dat wij er ook niks aan kunnen veranderen."