Van fraude verdachte Huizer bewindvoerder werkt gewoon door met ander bedrijf

Of de Huizer met zijn tweede bedrijf ook fraudeert is niet bekend. Ook is niet precies duidelijk hoeveel mensen hij onder bewindvoering helpt. De bewindvoerder wil zelf tegen NH Gooi niet reageren op de aantijgingen, ondanks herhaaldelijke verzoeken.

Op een anonieme oud-medewerker na, houdt iedereen de lippen nog stijf op elkaar. Het is daarom lastig na te gaan wat de exacte omvang van de fraude is, hoeveel geld van cliënten er verduisterd is en wat er verder met de kwestie gaat gebeuren.

Voor zover bekend is er nog geen aangifte gedaan tegen de oud-directeur van Bewindvoering 't Gooi. Of die er komt, is ook nog afwachten. Zo'n aangifte kan gedaan worden door cliënten, maar ook door oud-medewerkers. De door de fraude gedupeerde cliënten maken voor zeker 1.000 euro extra kosten door de kwestie. Dat geld zouden ze alleen kunnen verhalen op hun voormalige bewindvoerder nadat ze aangifte hebben gedaan.

Politieke zorgen

De fraudezaak heeft ondertussen ook de politiek bereikt. Her en der stellen politieke partijen al raadsvragen over de kwestie. Dat gebeurt onder andere door D66 in Huizen zelf, maar ook Jan Peter Otto van de SP Hilversum en Rolien Bekkema van PvdA Gooisemeren zijn verontwaardigd en hebben hun vragen over de zaak ingediend bij de raad.

De belangrijkste vragen zijn met name hoe het kan dat hier zoveel gemeenschapsgeld mee gemoeid is, of de betreffende gemeente aangifte gaat doen en of de schade verhaald gaat worden op de verdachte. Ook wil men opheldering over of er schade te verwachten valt bij Vooruitblik, het tweede bedrijf van de Huizer bewindvoerder.

Geschokt

Wethouder Karin van Werven in Huizen zegt dat zij geschokt is door het feit dat misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen van kwetsbare inwoners. Op dit moment is de gemeente bezig te onderzoeken of er voldoende grond is om zelf aangifte te doen.