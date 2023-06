Texel kan fluiten naar derde ambulance, ondanks belofte

Uit de analyses blijkt namelijk volgens de Veiligheidsregio dat er een 'beperkt rittenpotentieel' is voor een ambulance 'en juist een fors rittenpotentieel' voor rapid responders waarbij patiënten niet hoeven worden vervoerd. Ook geeft ze aan dat alles in nauw overleg is gebeurd met de Texelse huisartsen, die onlangs nog aangaven tevreden te zijn. Wel zijn af en toe wat kleine zaken aangepast. "Nadien zijn bijvoorbeeld de inzettijden tussentijds op verzoek en inschatting van de huisartsen verschoven", zegt Mariëtte Bakker van de Veiligheidsregio.

Een reden voor lokale politici om te vragen hoe het zit met de beloofde derde ambulance. De Veiligheidsregio laat weten dat die nu definitief van de baan is. Volgens de Veiligheidsregio biedt de rapid responder (waarmee aanvankelijk was gestart vanwege personele krapte in het begin van de coronacrisis) een 'optimalere oplossing' dan een derde ambulance.

De komst van een tweede uitruklocatie op Texel heeft er ook aan bijgedragen dat een derde ambulance minder noodzakelijk is dan eerder. "Vanuit de monitoring en analyse bleek eerder namelijk dat de noordkant van Texel, met name het gebied rondom De Cocksdorp, vanuit de huidige post in Den Burg zeer moeizaam op tijd bereikbaar was", vult Bakker aan. "Dat kwam onder andere door snelheidsbeperkende maatregelen (maximaal 60 kilometer per uur en weinig straatverlichting 's nachts) en reguliere drukte op de doorgangswegen. De verbeterde spreiding van de beschikbare ambulancecapaciteit leidt tot kortere aanrijtijden."

Ambulancehelikopter

Sinds 2021 wordt daarnaast regelmatig een ambulancehelikopter ingezet. Deze Friese helikopter is bedoeld voor de situaties waarbij beide ambulances in gebruik zijn en een patiënt niet alleen geholpen is met eerste hulp ter plekke maar ook moet worden vervoerd.

Dat was ook het geval op 13 juni. "Vanwege drukte in het ambulancevervoer binnen de gehele regio was het niet mogelijk om een andere ambulance van de vaste wal naar Texel te sturen."