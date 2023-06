Glitters, cupcakes en tattoos: Benefiet voor club Bonaparte levert duizenden euro's op

'Regenboogmama' Saskia Righart van Gelder uit Enkhuizen organiseerde vandaag een benefiet, om geld op te halen voor club Bonaparte. Dit Gay- & Dragcafé in Rotterdam is een paar weken geleden flink beschadigd door een verwoestende brand, en moet weer volledig opgebouwd worden. Met de actie is ruim 3.000 euro opgehaald.

Bonaparte is dé plek waar de LHBTIQ+-gemeenschap van Rotterdam samenkomt. Eigenaar Richard Opsteegh zag zijn café in vlammen opgaan, en is geraakt door de actie van Saskia. "Bonaparte wordt ook wel de huiskamer van Rotterdam genoemd, mensen voelen zich er thuis." Het liefst wil hij dan ook dat Bonaparte over vier tot zes maanden weer open kan.

Tattooshophouder en 'Regenboogmama' Saskia organiseerde het benefiet bij haar eigen tattoostudio in Enkhuizen. "Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is." Zij weet als geen ander hoe belangrijk het is dat mensen een plek hebben waar ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. "In drag ben je gewoon één grote familie en dat kunnen en willen we niet achterlaten."

De optredens, cupcakes en veiling hebben naar schatting 3.500 euro opgeleverd voor club Bonaparte. Als je nog een donatie wilt geven, dan kan dat via deze link.