Thijs en Maarten geëerd voor redden beknelde automobilist onder water in Hem

Thijs Vlam en Maarten Broens zijn geëerd voor hun reddingspoging, eerder dit jaar in Hem. Toen mevrouw Sheikh met haar auto op de kop in de sloot lag, twijfelden ze geen moment en redden zeer waarschijnlijk haar leven. "Je moet er ook niet over nadenken hoe het anders had moeten lopen."

Vlnr: burgemeester Michiel Pijl, Thijs Vlam, mevrouw Sheikh en Maarten Broens - Foto: BeeldTeam | Clarinda

Net terug van het feestelijke moment doet Thijs zijn verhaal. "Heel leuk en eervol dat we deze bronzen penning en oorkonde hebben gekregen. Een blijk van waardering." Uit handen van burgemeester Michiel Pijl kregen ze een medaille en een bijbehorend getuigschrift van de Koninklijke Maatschappij tot Redden van Drenkelingen. Per ongeluk achteruit Het brengt de redder automatisch weer terug naar 28 maart van dit jaar. Hij was net thuis na een rondje hardlopen toen hij zijn moeder hoorde roepen: "Er ligt een auto in de sloot". Mevrouw Sheikh, die vooruit wilde wegrijden uit een parkeervak, rijdt per ongeluk achteruit en belandt op de kop in de sloot langs de Koggeweg in Hem. Thijs bedenkt zich geen moment, rent naar buiten en springt in de sloot. "Ik probeerde de auto op te tillen en zag dat ze in ieder geval bij bewustzijn was, maar vast zat. Daarna kwam Maarten mij gelukkig helpen." Tekst gaat verder onder de foto

De auto waaruit mevrouw Sheikh werd gered door Maarten Broens en Thijs Vlam - Inter Visual Studio / Danielle Rood

Die was namelijk net aan komen rijden en zag mensen langs de kant kijken. Toen hij door had wat er aan de hand was, schoot hij Thijs gelijk te hulp. "Hij probeerde de voordeur van de auto open te maken, maar dat lukte niet. Achter wel, maar er stroomde ook al veel water naar binnen. Ik tilde de auto op en Maarten wist haar er toen uit te trekken." Dankbaar Vlak na de reddingsactie spraken ze het slachtoffer voor het eerst. "Ze had last van haar rug en durfde niet meer te rijden, maar gelukkig ging het verder goed. We kregen een bloemetje en ze was erg dankbaar." Dat het heel anders had kunnen aflopen, beseffen de redders heel goed. Maar hoe leuk ze het ook vinden dat ze in het zonnetje zijn gezet, toch vinden ze hun reddingsactie niet meer dan normaal. "Dat doe je gewoon. En eigenlijk hoef je er niks voor te hebben."