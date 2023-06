Nieuwe eigenaar redt hotel bij Chateau Marquette in Heemskerk

Het hotel bij Chateau Marquette in Heemskerk maakt een doorstart met een nieuwe eigenaar. Komend weekend worden de eerste gasten verwacht. Ook gaat het hotel verder onder een nieuwe naam: Hotel Heemskerk. "We zijn al druk met schilders en glazenwassers," zegt Caroline Klein van Jachthaven Uitgeest, die het hotel overneemt.

Een lang verhaal kort: gelukkig sprong horecabedrijf Sjeff uit Velsen in en redde de dag. Niet alleen voor Kurt en Petra, maar ook voor andere bruidsparen. Afgelopen weekend konden bijvoorbeeld twee bruiloften in het chateau 'gewoon' doorgaan.

"Toen kwam het telefoontje dat de hele boel failliet was. Zonder dramatisch te doen: dan valt de grond wel even onder je voeten weg."

"We hadden alles heel vroeg geregeld. Mensen deden er zelfs soms een beetje lacherig om. Maar zo steken wij in elkaar, we willen op tijd beginnen, en op tijd klaar zijn. Dus we waren heel relaxed, alles was voor elkaar en we hadden geen stress. Nou, tot een paar weken geleden," aldus het bruidspaar.

Het faillissement maakte veel los. Bruiloften en feesten konden niet meer doorgaan en geld dat was aanbetaald waren mensen kwijt. Zo ook Jan van Steenis. Hij had er een High Tea geboekt voor de verjaardag van zijn 85-jarige moeder. En niet voor een klein groepje, maar voor vijfentwintig man. De tachtig procent van de rekening die hij had aanbetaald, zag hij helaas niet meer terug.

We doen er alles aan om het vrijdag af te hebben. Dan kunnen we zaterdag de eerste gasten ontvangen"

Het kersverse bruidspaar was maar wat blij: "We wisten ook wel dat we onze aanbetaling kwijt waren, maar zie maar eens iets anders te vinden. Gelukkig kwam Sjeff met een heel mooi voorstel waardoor het toch kon doorgaan. Het kippenvel stond op onze rug."

Het hotel naast het kasteel sloot, in tegenstelling tot het chateau, wel na het bankroet. Maar het heeft dus niet lang geduurd voor een nieuwe uitbater zich opwierp. Vorige week kregen hotelgasten een mailtje, dat NH inmiddels ingezien heeft.

Daarin stond de boodschap: 'Inmiddels is de doorstart onder nieuwe eigenaar officieel, we zijn druk aan het werk om zo snel mogelijk onze deuren te openen.'

Die nieuwe eigenaar komt uit de buurt: De BV die ook Jachthaven Uitgeest en aangrenzend recreatieterrein de Meerparel beheert, heeft het hotel overgenomen en staat komend weekend al klaar voor de eerste gasten.

Een nee of een ja

Caroline Klein: "Nu is het nog een beetje een rommeltje en zijn we volop aan het klussen, want we doen er alles aan om het vrijdag af te hebben. Dan kunnen we zaterdag de eerste gasten ontvangen. Vanaf dan heet het: Hotel Heemskerk."

Het chateau en het hotel zullen dus niet meer door dezelfde partij gerund worden. Of Sjeff straks ook definitief het kasteel gaat runnen, kan Rick Lauffer van het bedrijf nog niet zeggen.

Lauffer: "We hebben het heel druk met onze catering, en nog drukker omdat we deze bruiloften hebben overgenomen. Ik heb me er eerlijk gezegd nog niet over kunnen buigen. Het kan een nee worden, maar ook een ja."