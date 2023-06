Waterpoloër Thomas Lucas van ZV De Zaan is tegen wil en dank geen international meer

Met zijn 34 jaar is hij zeker geen jonkie meer, maar het gedwongen afscheid als waterpolo-international had Thomas Lucas liever nog even voor zich uitgeschoven. In Amersfoort nam de KNZB voorafgaand aan de interland tegen Polen afscheid van de speler van ZV De Zaan.

"Een beetje gek gevoel. Ongemakkelijk. Zweethandjes", zegt Lucas over het uitzwaaimoment. Liever had hij nog in het bad gelegen, maar bondscoach Harry van der Meer maakt andere keuzes: "Kijkend naar de toekomst heb ik besloten om door te selecteren."

"Vervelend, maar dat hoort bij topsport", zegt Lucas over die beslissing. De bondscoach moet het beste team kiezen." Bij zijn eigen club gaat de routinier door zolang de coach hem kan gebruiken. En zolang het lijf het toestaat. "Komend seizoen gaan we Europa Cup spelen en is het de doelstelling om landskampioen te worden."

Het boek bij Oranje is gesloten en hoewel hij er in de privésfeer veel voor heeft moeten laten, kijkt Lucas tevreden achterom. "We hebben leuke toernooien gehad. Het was alleen wel altijd nét niet. In Tríëst in 2016 waren we er het dichtste bij om de Olympische Spelen te halen, maar verloren we op penalty's. Het was altijd heel speciaal om voor het nationale team te spelen."

Oranje naar EK

Het Nederlands waterpoloteam had dit weekend geen enkele moeite om zich voor het EK te kwalificeren. Polen werd met liefst 29-5 opzij gezet. Ook Portugal (19-9) en Litouwen (24-2) werden met ruime cijfers verslagen,