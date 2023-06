Genomineerden Amsterdamprijs voor de Kunst 2023 bekendgemaakt

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft de genomineerden voor de Amsterdamprijs 2023 zojuist bekend gemaakt. De Amsterdamprijs voor de Kunst wordt elk jaar toegekend aan drie kunstenaars, organisaties of kunstprojecten die een bijzondere bijdrage leveren aan kunst en cultuur in de stad. Micha Hamel, kunstenaar en juryvoorzitter, maakte de genomineerden bekend vanuit de ambtswoning.

Genomineerden

Het is de twintigste keer dat namens de gemeente de Amsterdamprijs voor de Kunst wordt uitgereikt. De Amsterdamprijs voor de Kunst bestaat uit drie verschillende categorieën: de 'Stimuleringsprijs' voor vernieuwende makers of organisaties, het 'Werk van het Jaar' voor het meest baanbrekende kunstwerk of -project, en 'Bewezen Kwaliteit' voor degenen die al jarenlang grenzen verleggen in de kunst- en cultuursector.

Kevin Osepa, Sophie Straat en Kanaal40 zijn genomineerd in de categorie 'Stimuleringsprijs'. No Limits!, Art Castle en Waterworks of Money maken kans in de categorie 'Werk van het Jaar'. De winnaar van de categorie 'Bewezen Kwaliteit' wordt tijdens de uitreiking van de Amsterdamprijs in oktober bekend gemaakt.