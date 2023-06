Reparatie Velsertraverse halverwege: overlast nog 5 weken

Het herstelwerk aan de Velsertraverse is halverwege. Na vijf weken werk en verkeersoverlast zijn de scheuren onder de zuidelijke rijbaan gerepareerd. Naar verwachting is de reparatie van het viaduct op 29 juli volledig afgerond, precies volgens schema dus. Daarna kunnen de IJmondse automobilisten opgelucht adem halen en kan de traverse weer decennia mee.

In onderstaande video kun je zien hoe de werkzaamheden verlopen. De tekst gaat door onder video.

In de afbeelding is het verschil tussen de oude en vernieuwde steunconstructie goed te zien.

Vanaf donderdag wordt de noordelijke rijbaan met zwaar materieel 'opgevijzeld', zodat ook daar de scheuren in de constructie hersteld kunnen worden. "Het is tot nu toe voorspoedig gegaan" zegt Harold Hansen, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat.

Het is een imposante klus. Op dit moment zweeft de rijbaan ongeveer veertig centimeter boven de draagconstructie. Deze week wordt centimeter voor centimeter de zuidelijke rijbaan teruggeplaatst op de herstelde betonnen draagconstructie.

Nog vijf weken overlast

"Natuurlijk bereiken ons nog steeds klachten, vooral via social media, maar zonder overlast konden we dit werk helaas niet uitvoeren", zegt Hansen. Hij belooft dat het verkeer beter doorstroomt als de traverse weer helemaal in gebruik is.

"Tot nu toe was één rijstrook al lange tijd niet bruikbaar, die wordt weer in gebruik genomen als het werk is afgerond, dat scheelt aanzienlijk", aldus Hansen. De herstelde Velsertraverse gaat weer zeker dertig jaar mee.

Velsertunnel dicht

Rijkswaterstaat heeft besloten ook enkele noodzakelijke reparaties in Velsertunnel uit te voeren. Om dat werk mogelijk te maken is de tunnel van vrijdagavond 7 juli tot maandagmorgen 10 juli in beide richtingen gesloten.

Harold Hansen ontkent dat er sprake is van een slechte planning: "Het is een wel overwogen keuze", zegt hij. Op basis van berekeningen in het zogenaamde 'IJmond model' verwacht Rijkswaterstaat alleen extra drukte op de A9, niet voor de omliggende wegen.