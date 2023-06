Beter Laat dan nooit: feestelijke opening Alkmaarse winkelstraat

De straat ligt er al even, maar voor menig Alkmaarder is het nieuwe er nog lang niet af. Aan het westelijke gedeelte van de Alkmaarse winkelstraat de Laat is de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw, groener winkelgebied. Aanstaande zaterdag wordt de vernieuwde Laat feestelijk geopend.

De Laat was voor lange tijd een zorgenkind van de gemeente Alkmaar. Hoge huren en het gevoel 'uit de loop' te raken leidden tot meer en meer leegstand. Die leegstand is er nog steeds, maar de straat heeft wel een aantrekkelijker voorkomen gekregen, met veel bomen en bloemenperkjes, bankjes om samen op te zitten en luxere bestrating.

Met de investering hoopt de gemeente deze problemen op te lossen, schrijft mediapartner Alkmaar Centraal.



Er was ook kritiek. De werkzaamheden liepen keer op keer uit, tot onvrede van ondernemers. De grootste ingreep van het project was het fietsvrij maken van de winkelstraat. Overdag mag er alleen nog maar gewandeld worden op de Laat. En daar is niet iedereen blij mee, kan ook straatzanger Bertje Doperwtje beamen. Hij werd door de gemeente ingehuurd om fietsers op ludieke wijze tot afstappen te manen: "De dingen die je naar je hoofd geslingerd krijgt..."

'Hobbel de bobbel'

Ook over de scheve bestrating, bedoeld voor afwatering, was niet iedereen te spreken. "Het is hobbel de bobbel", verzuchtte een oudere dame met een rollator in april.



Toch moet het aanstaande zaterdag vooral een feestje worden. Het programma begint met een officieel gedeelte voor genodigden. Daarna, van 10:00 tot 17:00, is er een vrolijk programma van activiteiten in de winkelstraat. Daarmee hopen ondernemers veel extra publiek naar de Laat te trekken. Voor het winkelend publiek wordt live muziek gespeeld en er is ook een loterij.



Alkmaar is hiermee trouwens nog niet klaar met zijn winkelstraten. In het coalitieakkoord van het nieuwe Alkmaarse College wordt namelijk het voornemen uitgesproken om ook de Langestraat te gaan 'vergroenen'.