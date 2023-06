Personeel juwelier in Haarlem geschrokken na overval, dader nog voortvluchtig

Een man heeft vanmiddag een juwelier in Haarlem overvallen. De dader is op de vlucht geslagen en wordt door politie gezocht. Daarbij worden zelfs helikopters ingezet. Er zijn geen gewonden gevallen, laat de politie weten.

De overval vond plaats op een juwelier aan de Kleine Houtstraat in Haarlem. De politie laat weten een onderzoek te zijn gestart. Er is nog niemand aangehouden. "Het personeel is niet gewond geraakt, maar uiteraard wel heel erg geschrokken," zegt een woordvoerder van de politie.





Via burgernet heeft de politie laten weten hoe de overvaller eruit ziet. Het gaat om een man van ongeveer 25 jaar oud en een getinte huidskleur. Hij is rond de 1.70 meter lang. Tijdens de overval droeg hij een zwarte pet met een wit logo, een zwarte broek en een zwarte rugtas.