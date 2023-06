17-jarige die oud-klasgenoot neerstak bij Hoofddorpse school droeg wapen 'uit angst'

Een 17-jarige jongen die afgelopen oktober een 15-jarige oud-klasgenoot neerstak bij een school in Hoofddorp droeg een mes bij zich, omdat hij bang was dat het slachtoffer dat óók deed. Dat verklaarde de jonge dader voor de rechtbank Noord-Holland. Die legt hem vandaag jeugddetentie van drie maanden en een leerstraf op.

Jongen met mes - stockfoto NH

De rechter wil dat de jongen de komende tijd strak in de gaten wordt gehouden. Hij krijgt ook nog drie maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van twee jaar opgelegd, moet drie maanden een enkelband dragen, zich houden aan een avondklok en meewerken aan hulpverlening. Aan het slachtoffer moet de jongen een schadevergoeding van 780 euro betalen en hij mag tijdens zijn proeftijd geen contact met hem opnemen.

Mes in schuurtje De jongen ging de ochtend van 31 oktober 2022 planmatig te werk. Hij wachtte zijn slachtoffer bij de school op en vroeg hem mee te lopen naar een schuurtje vlakbij. In dat schuurtje had de jongen een mes verstopt dat hij vervolgens tevoorschijn haalde. Hij stak het slachtoffer in beide bovenbenen. Die heeft daarna niet alleen veel pijn gehad, maar is ook heel bang geweest.

De rechtbank rekent de 17-jarige het risico dat hij bij deze actie nam zwaar aan. "Er mag van geluk worden gesproken dat het slachtoffer niet ernstiger gewond is geraakt", klinkt het vonnis. De verdachte had volgens de rechter gemakkelijk vitale lichaamsdelen kunnen raken, "met alle gevolgen van dien". Dat hij in mei al iemand anders met een mes had bedreigd en in oktober ook een scooter stal, weegt ook mee in de straf van de jongen. Tekst gaat verder onder video

Campagne tegen messen op straat van start - NH Nieuws

De rechtbank ziet vaker dat angst de drijfveer voor jongeren is om zich te bewapenen. "Dat steeds meer jongeren vanuit die angst messen bij zich hebben, vergroot alleen maar de kans dat zij die bij ruzies ook gebruiken, met het risico dat mensen gewond raken of zelfs komen te overlijden", benadrukt zij het gevaar van het dragen van een mes. NH sprak in 2020 met de destijds 17-jarige Bob [red. niet zijn echte naam] uit Hoofddorp, die hetzelfde beeld schetste . Ook hij droeg regelmatig een mes bij zich. "Als zij het toch wel gaan trekken op me, dan wil ik toch ook wat op zak hebben", verklaarde hij die keuze toen.

Doodgestoken tijdens pinnen De gemeente Haarlemmermeer probeert het wapenbezit onder jongeren al jaren terug te dringen met campagnes, voorlichting en wapeninzamelingsacties. Aanleiding hiervoor was de dood van de 64-jarige Tom Manting. Hij werd eind 2019 door twee 15-jarige jongens voor de ogen van zijn vrouw doodgestoken toen hij bij winkelcentrum Toolenburg in Hoofddorp geld wilde pinnen.

Toch werd ook in mei 2021 op een schoolplein in Hoofddorp een 15-jarige jongen neergestoken door een leeftijdsgenoot en vond vorig jaar dus een soortgelijk incident plaats. In het eerste geval werd het slachtoffer acht keer gestoken en raakte tijdens het afweren een deel van zijn duim kwijt. De rechtbank veroordeelde de dader voor poging tot moord, waarna hij elf maanden de cel in moest.