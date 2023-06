Man in gezicht gestoken in Amsterdam

Een man (27) is rond 12:45 uur in zijn gezicht gestoken bij de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord. De politie heeft een verdachte (54) aangehouden.

Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar, vertelt een woordvoerder van de politie. Het is nog onduidelijk of de verdachte en slachtoffer elkaar kennen.

De recherche doet nog onderzoek naar het steekincident.