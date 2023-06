Papegaai Brammetje gestikt door rook bij brand in woning Den Helder

Bij een brand gisteravond in een appartement, boven een tattooshop, aan de Polderweg in Den Helder is de vogel van de bewoner door de rook gestikt. De bewoners zelf en hun andere huisdieren zijn ongedeerd. Dat meldt de bewoner op sociale media .

Eerst werd nog gedacht dat de vogel, een Agapornis (dwergpapegaai), was weggevlogen. De bewoners geven vandaag echter aan dat ze het dier in huis hebben gevonden. "Tot ons groot verdriet hebben wij onze Brammetje gevonden in huis, door de rook gestikt."

De brand was in het bovenste appartement, op de derde bouwlaag. De brandweer gaf snel het sein brand meester. Ambulancemedewerkers hebben de bewoonster onderzocht.

Hulp

Volgens de bewoners valt de schade aan het huis mee. "De schade is gelukkig nog te overzien. Veel roet en waterschade. Wij zijn allemaal okay. Onze hond en kat ook." Ze zijn dankbaar voor de hulp van omwonenden en vrienden. "Super lieve mensen, we voelen ons gezegend."

De schade aan de tattooshop viel ook mee, morgen gaat de zaak weer open.