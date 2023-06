Spontane takbreuk past in beeld van klimaatverandering: 'Vijf jaar geleden zagen we dit niet'

Het komt steeds meer voor dat takken in de zomer afbreken door de extreme droogte. Het is een ontwikkeling die samengaat met extremere weersomstandigheden. "Voorheen zagen we dit nooit", zien ook groenexperts.

De spontaan vallende takken waar de gemeente Hilversum vandaag voor waarschuwde, is geen eenmalig fenomeen dat zich beperkt tot het Gooi. Dat zegt Berry Verbeek van Versteeg Boomverzorging in Zwaanshoek.

"We hebben meerdere voorbeelden van takbreuk de laatste weken", vertelt Verbeek. "We hadden een kastanjeboom in Aerdenhout. Daar brak midden in de nacht een tak af, terwijl er geen zuchtje wind stond. De tak had een doorsnee van een centimeter of 35 à 40 en was acht meter lang. Overdag hadden er nog kinderen onder gespeeld."

Brekende beuk

Ook takken van een eik in Heemstede en een beuk Bloemendaal kwamen naar beneden. Volgens Verbeek is het geen toeval dat de takken in deze plaatsen afbreken. "Het zijn allemaal plaatsen op zandgrond. Deze grond is het droogst. Op zwarte grond en kleigrond wordt het vocht beter vastgehouden en daar is het probleem minder groot."

Bij hoge temperaturen en lange periodes van droogte verdampt een boom meer liters water, dan dat het via de wortels opneemt. Zo drogen ze langzaam uit. "Als dit lang duurt, dan wordt het hout minder stabiel en verliest het ook draagkracht. Dat is de reden waarom er ook vaak zulke grote en zware takken afbreken. De boom kan juist deze takken niet meer dragen."