Verzwakte Jan-van-gent gered op Texel: "Met net om je snavel is het slecht vis vangen"

Een wandelaar zag de verzwakte Jan-van-gent en meldde het bij Ecomare. Het moet de wandelaar zijn opgevallen, omdat de vogel niet vaak in het Waddengebied wordt gezien. "Deze grote zeevogels leven normaal gesproken op open zee; in de Waddenzee worden ze bijna nooit gezien", laat Ecomare weten.

De vogel heeft het net waarschijnlijk op zee opgepikt. "Het is het type plastic net dat gebruikt wordt voor het bij elkaar houden van bijvoorbeeld uien, aardappels of haardhout", omschrijft Ecomare. Het net zat om zowel de poot als de snavel van de vogel gewikkeld, wat ervoor zorgde dat hij niet kon eten. "Met een net om je snavel is het slecht vis vangen."

Zwerfvuil

De Jan-van-gent zit op het moment in quarantaine en eet nog niet zelf. Hij krijgt onder dwang eten van de dierverzorgers. Zodra het kan wordt hij in een groep met andere Jan-van-genten geplaatst. "Het contact met soortgenoten heeft een positieve invloed op het herstelproces van deze grote zeevogels", zegt de zeehondenopvang.

Ecomare schrijft dat zwerfvuil een groot probleem is. Er komen met regelmaat dieren die verstrikt zitten in afval in de opvang terecht. Dat is maar een klein deel van het aantal verstrikte dieren. "Het grootste deel sterft op zee."