De grootste hardlooptalenten komen uit Weesp: Maud (15) en Luca (17) zijn Nederlands kampioen

Ze waren afgelopen weekend het snelst van allemaal: Maud de Jong (15) en Luca Dooper (17) uit Weesp. Tijdens het Nederlands Kampioenschap hardlopen onder de 18 jaar kwamen de sporters allebei het eerst over de finish op de 800 meter. Wat zit er in het Weesperse water?

"Het is echt puur toeval dat we allebei uit Weesp komen", zegt Luca. "Er is helemaal geen atletiekclub hier." Luca en Maud trainen allebei ergens anders, en kenden elkaar ook nauwelijks voordat ze aan de wedstrijd begonnen.

Tijdens het interview met NH zitten ze voor het eerst met elkaar op een bank, denken ze. De moeder van Maud laat namelijk weten dat ze jaren geleden bij elkaar op de sport-BSO hebben gezeten: "Misschien dat ze elkaar daar hebben aangestoken!"

Olympische Spelen

Met gemak wonnen ze afgelopen zaterdag op de 800 meter. Maud won zondag zelfs ook nog de 1.500 meter. Of we ze dan ook over een paar jaar terug gaan zien op de Olympische Spelen? Luca: "Dat is natuurlijk wel een droom. Maar je weet nooit zeker of dat lukt."

Gelukkig hebben ze allebei al wel bedacht wat ze anders willen worden: "Iets met sport", zegt Luca. Maud: "Ik zou wel marinebioloog willen worden. Maar dan had ik eigenlijk wel een heel ander vakkenpakket moeten nemen."

In de video hierboven is het volledige interview met de twee sporters te zien.