Verdachte ontkent gewelddadige overval Grootebroek: "Kwam er voor een lening"

Een verhaal dat er bij het Openbaar Ministerie niet in gaat. Op 50.000 euro na is het geld inmiddels weer terugbetaald. Maar het slachtoffer, die zelf niet aanwezig was in de rechtszaal, laat het daar niet bij zitten.

In de rechtszaal wordt duidelijk dat M. S. zelf ontkent dat er sprake was een overval. "Ik ben geen crimineel. Ik heb een gezin en werk hard. Ik heb nog nooit een vuurwapen in mijn handen gehad. Ik ben niet iemand die problemen zoekt."

Ook volgt er nog een dreigement: "Mijn vrienden staan bij je vrouw in Friesland. Als je de politie belt, maak ik je vrouw dood." Vlak daarna wordt de verdachte in diezelfde provincie aangehouden.

Hij heeft beslag laten leggen. Wat er ook toe heeft geleid dat M. S. in geldproblemen is gekomen. "Om deurwaarders van zich af te houden en boetes te kunnen betalen wil hij daarom ook dolgraag vrijkomen", aldus zijn advocaat die de rechter vroeg M. S. vrij te laten. Zelf zei de verdachte: "Ik wil zo snel mogelijk weer werken om zaken af te handelen."

Advocaat hint op deal met justitie

Advocaat Jan Hein Kuipers informeerde ook of het Openbaar Ministerie open stond voor het maken van procesafspraken. En daarmee een deal. "Het is geen bekentenis. Maar als het gaat om bijvoorbeeld de ducttape is daar wel DNA op gevonden. En is het zijn woord tegen die van het slachtoffer."

Kuipers vervolg: "En dus kan het soms beter zijn om het niet te laten komen tot een volledige rechtszaak en een uitspraak." Maar wat voor strafvermindering heeft hij dan in zijn hoofd? "Zover is het nu nog niet. Eerst moeten we afwachten of het OM überhaupt hier aan mee wil werken."

Of M. S. wel of niet langer in voorarrest blijft, wordt morgen bekend. De volgende tussentijdse zitting is op 18 september.