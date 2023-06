Noord-Hollandse sloten vol dode vis door vervuild water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is op 15 plekken in de provincie druk bezig met het ruimen van honderden dode vissen. Na de heftige buien regent het meldingen uit onder meer uit de omgeving van Alkmaar, de Noordkop en West-Friesland. "Het is een naar gezicht", zegt het waterschap.

Als een rioolstelsel de enorme hoeveelheid regenwater niet aankan, wordt het ongezuiverde rioolwater via een speciale veiligheidsklep geloosd in het oppervlaktewater, verklaart het waterschap. "Dit noemen we een overstort. Zou een overstort er niet zijn, dan zou het tot de nok gevulde riool terugstromen naar de huizen. Keerzijde is helaas dat een overstort leidt tot vervuiling in het water."

Door de flinke regenval van vorige week dinsdag en donderdag - na een lange periode van droogte - spoelde er veel vuilnis en rommel de sloten in. Ook rioolwater dat noodgedwongen in het oppervlaktewater moest worden geloosd.

Het waterschap heeft er een flinke klus aan: op zeker 15 plekken in Noord-Holland zijn er dode of stikkende vissen gesignaleerd.

Soms blijven vissen in een soort schijndood aan de oppervlakte liggen. "In die toestand zetten ze zichzelf op een passieve stand, zodat ze zo min mogelijk zuurstof nodig hebben. Later zwemmen ze toch weer verder. Niet elke vis die stilligt, is dus dood. Maar vele honderden hebben het helaas niet overleefd."

Doorspoelen

Het waterschap spoelt de sloten nu door met vers water. 'Vers' is relatief, want ook dat water zou veel vuil bevatten. "Maar elke stroming en beweging in het water helpt al mee om de omgeving voor de vissen beter te maken."

Dat de heftige regen de oorzaak is, wordt volgens het waterschap bevestigd door het feit dat de meldingen wijdverspreid zijn. In Hoorn, Enkhuizen en Schagen, maar ook Edam, Purmerend, Wieringerwaard, Warmenhuizen en Middenbeemster zijn stikkende of dode vissen aangetroffen.

Aan Noord-Hollanders die dode vissen zien drijven of vissen in nood zien, wordt gevraagd contact op te nemen met HHNK. "Die moeten niet blijven liggen met dit warme weer."