Bloedheet, races en een festival: razenddruk maar rustig verlopen weekend in Zandvoort

Tienduizenden strandgangers die naar de kust kwamen, het meerdaagse festival Luminosity Beach en dan ook nog de populaire DTM-races op het circuit. Genoeg ingrediënten om, zoals begin deze maand, opnieuw de vlam in de pan te laten slaan in Zandvoort. Maar burgemeester David Moolenburgh kan opgelucht ademhalen: het was een geslaagd weekend, op wat kleine incidenten na.

Zandvoort stond de afgelopen weken in de spotlights vanwege de overlast van rondhangende jongeren op het strand en de boulevards. Geert Wilders kwam zijn beklag doen en ook de minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, kwam poolshoogte nemen. Aandacht waar de gemeente niet op zat te wachten. Ondertussen werden op één van de boulevards camera's opgehangen om het, vaak vervelende, gedrag van de jongeren te kunnen monitoren.

Geert Wilders in Zandvoort - NH / Rob Wtenweerde

Vorig weekend reden er nog weinig treinen, zondag was dan de grote testdag. Lukte het Zandvoort om mogelijke onrust op tijd de kop in te drukken? De zon scheen de hele dag, het werd tegen de dertig graden. Er waren twee grote evenementen en de treinen zaten stampvol met strandgangers. "Bij de Formule 1 is het druk en dit zijn door het warme weer ook uitzonderlijk drukke en intensieve dagen. Daar hebben we er jaarlijks maar een paar van", vertelt burgemeester David Moolenburgh. De politie, aangevuld met ook wijkagenten uit Amsterdam, was in groten getale aanwezig en er liepen veel stewards en handhavers rond. Volle parkeerplaatsen De parkeerplaatsen langs de boulevards liepen al snel vol. De gemeente riep via social media op om niet meer met de auto te komen, maar met de fiets of het openbaar vervoer.

Parkeerdrukte in Zandvoort langs de boulevard - Maurice Blaauw

Ook de strandpaviljoenhouders wachtten af wat er gaat gebeuren. Ze zijn uitgerust met 'horecaportofoons', zodat ze direct en sneller verbinding kunnen maken met de politie bij incidenten. Burgemeester met de sprinter Voor burgemeester Moolenburgh werd het ook een spannende dag. Hij pakte op zondag de sprinter naar Haarlem op en neer om te ervaren hoe de sfeer was. "Het ging er gelukkig heel gemoedelijk aan toe", vertelt hij. "Ik heb onderweg met verschillende agenten gesproken. Ze kwamen uit de hele provincie. Een enkeling had zelfs zijn vakantiedagen er voor opgeofferd." Overdag liep hij ook mee met de politie. "En een paar keer per dag hebben we met alle betrokken instanties een zogenaamd 'motorkap-overleg'. Dan komen we bij elkaar bij een politiewagen en bespreken we de situatie."

Het strand van Zandvoort afgelopen weekend - Ruud den Boer

Aan het einde van de dag was Moolenburgh moe. Van de broeierige warmte, maar ook van de drukte. Hij kijkt nu terug op een 'geslaagde' dag. "Ik ben ontzettend blij met de inzet van de politie. Ze hebben overal strak bovenop gezeten. Ook het onderlinge contact met de strandpachters was goed." Is er dan helemaal niets gebeurd qua incidenten? "Als er 100.000 mensen zijn, gebeurt er uiteraard altijd wel wat. Er zijn een paar mensen opgepakt vanwege misdragingen en er zijn enkele gebiedsverboden uitgedeeld", aldus de burgemeester. De politie spreekt ook over 'kleine incidenten' en een 'paar bekeuringen', die zijn uitgedeeld. "Dan heb je het bijvoorbeeld over rijden onder invloed. En er zijn wat kleine ongeregeldheden geweest", legt een woordvoerder uit. Gebiedsverboden Zo kreeg een jongen een gebiedsverbod vanwege wangedrag. "Hij was ook in het bezit van een onverzekerde scooter en had geen rijbewijs. Dus zijn moeder mocht hem ophalen." Een andere jongere kreeg een gebiedsverbod opgelegd toen er een kleine vechtpartij ontstond bij het verdelen van de strandbedjes. "Ook hebben we een lachgastank in beslag genomen en de betrokken jongeren weggestuurd", aldus de woordvoerder.

Drukte op het strand van Zandvoort - Ruud den Boer