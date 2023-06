Muurtjes metselen van koeienstront, volgens Emile is het de toekomst

Bouwen met koeienpoep. Volgens Emile Smeenk is het de toekomst. "Het is belangrijk dat er geen nare geurtjes aan de stenen blijven hangen. De koeiendrek is nodig om de geperste lemen stenen waterbestendig te maken". In Uganda wordt er al mee gebouwd en ook Nederland moet er nu aan geloven.

Bouwen met leem was vroeger, ook in Europa, de gewoonste zaak van de wereld. Het werd met name toegepast in de zogeheten 'vakwerkhuizen', waarbij de leem tussen houten balken werd gesmeerd. Het is een beproefde bouwmethode die uiteindelijk verdrongen is door traditionele baksteen, die beter bestand is tegen het Nederlandse klimaat. Echter, in derdewereldlanden is leem gebleven als goedkoop bouwmateriaal.

In de zoektocht naar meer milieuvriendelijke bouwmaterialen door de Technische Universiteit Delft, is het oude vertrouwde leem weer uit de kast gehaald. Maar dan wel met een moderne twist. Door het materiaal in een mal onder hoge druk te persen, ontstaat een groot formaat 'baksteen' waarmee weer traditionele muurtjes gemetseld kunnen worden.

